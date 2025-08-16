Nya regler har införts i förlängningsspelet inför den kommande säsongen i Hockeyallsvenskan.

I gårdagens träningsmatch mellan Björklöven och MoDo tillämpades den nya regeln – och skapade viss förvirring.

– Det är lite oklara regler, säger MoDo-kaptenen David Rundblad till Örnsköldsviks Allehanda.

David Rundblad.

Foto: Jonas Forsberg/Bildbyrån

Inför den kommande säsongen har en ny regel införts i Hockeyallsvenskan, där anfallande lag inte får spela ut pucken ur anfallszonen under förlängning i grundserien. I gårdagens träningsmatch mellan Björklöven och MoDo tillämpades den nya regeln och skapade en viss förvirring bland spelarna på isen.

Detta efter att spelet blåsts av och tekningen flyttats ned till MoDos zon när en uppvaktad Tyler Kellehers passning ofrivilligt inte nådde fram till David Rundblad på blålinjen.

– Det är lite oklara regler… Det känns som att det är lite väl mycket gråzon kring det där. Domarna kommer få mycket att jobba med. Det är inte deras fel, det är ju någon som hittat på den regeln. Men jag tror det kommer bli svårt för alla att förhålla sig till den, säger Rundblad till Örnsköldsviks Allehanda.

Avgjorde direkt efteråt

På den efterföljande tekningen kunde Kelleher sno åt sig pucken och skrinna över isen innan han prickade in det matchavgörande 5–4-målet bakom Olle Eriksson-Ek i Björklöven-målet.

– Vi kan ta med oss ganska mycket. Vi börjar avvaktande men kommer igång mer och mer. Sen har vi inte speciellt mycket fokus på spelsystem och smådetaljer just nu – men vi har bra intentioner. Vi jobbar hårt i grunden och det räcker ganska långt nu på försäsongen, säger Rundblad.

Hattrick av Oscar Tellström

Sebastian Ohlsson och Tyler Kelleher stod för två mål vardera i matchen för MoDo, medan även nyförvärvet Sverre Rönningen skrev in sig i målprotokollet. I Björklöven slog Oscar Tellström till med ett hattrick, varav hans två sista mål kom inom loppet av 25 sekunder under matchens slutminut. Även Fredrik Forsberg stod för ett mål för Umeå-laget.

MoDo fortsätter sin försäsong med ny match i Umeå under lördagen, då mot regerande svenska mästaren Luleå klockan 12, medan Björklöven tar emot Liiga-laget Kärpät under lördagseftermiddagen.

Björklöven – MoDo 4–5 e. sd (2–0, 0–1, 2–3,0–1)

Björklöven: Oscar Tellström (3), Fredrik Forsberg.

MoDo: Tyler Kelleher (2), Sebastian Ohlsson (2), Sverre Rönningen.