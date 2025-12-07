Formstarka Kalmar tog ännu en seger

Kalmar vann med 6–1 mot Almtuna

Kalmars sjätte seger på de senaste sju matcherna

Kalmars Matthew Struthers tvåmålsskytt

Kalmar fortsätter starkt i hockeyallsvenskan. När laget mötte Almtuna hemma i Hatstore Arena på söndagen kom ännu en seger. Laget vann med 6–1 (0–1, 3–0, 3–0). I och med detta har Kalmar fem segrar i rad.

Det var hemmaseger nummer sex i rad för Kalmar.

Mathias Wigley bakom Kalmars avgörande

Almtuna tog ledningen efter 15 minuters spel genom Charlie Forslund.

Kalmar vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 0–1 till 3–1 i andra perioden.

Kalmar fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–1. Målen i sista perioden gjordes av Albin Storm, Matthew Struthers och George Diaco.

Det här betyder att Kalmar nu ligger på andra plats i tabellen och Almtuna är på nionde plats. Ett fint lyft i tabellen för Almtuna som så sent som den 13 november låg på 13:e plats.

Onsdag 10 december 19.00 möter Kalmar Bik Karlskoga hemma i Hatstore Arena medan Almtuna spelar hemma mot Vimmerby.

Kalmar–Almtuna 6–1 (0–1, 3–0, 3–0)

Hockeyallsvenskan, Hatstore Arena

Första perioden: 0–1 (15.51) Charlie Forslund.

Andra perioden: 1–1 (29.52) Victor Laz (Gustaf Westlund), 2–1 (30.21) Mathias Wigley (Peter Diliberatore), 3–1 (38.41) Matthew Struthers (Liam Hawel, Matt Fonteyne).

Tredje perioden: 4–1 (46.50) Matthew Struthers (Liam Hawel, Samuel Jonsson), 5–1 (47.39) Albin Storm (Gabriel Olsson, Henrik Nilsson), 6–1 (52.01) George Diaco (Peter Diliberatore, Eddie Levin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kalmar: 5-0-0

Almtuna: 2-0-3

Nästa match:

Kalmar: BIK Karlskoga, hemma, 10 december

Almtuna: Vimmerby HC, hemma, 10 december