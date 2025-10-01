Formstarka Björklöven vann mot Nybro

Björklöven-seger med 4–1 mot Nybro

Björklövens femte seger på de senaste fem matcherna

Fredrik Forsberg med två mål för Björklöven

Björklöven och Nybro möttes på onsdagen. Björklöven hade fyra vinster i rad i hockeyallsvenskan inför matchen – och vann nu på nytt. Matchen slutade 4–1 (0–1, 3–0, 1–0).

Fredrik Forsberg tvåmålsskytt för Björklöven

Nybro tog ledningen efter åtta minuters spel, genom Elias Stenman framspelad av Emil Forslund och Julius Bergman. Björklöven gjorde dock tre raka mål i andra perioden och gick från underläge 0–1 till ledning med 3–1. 13.53 in i tredje perioden nätade Björklövens Liam Dower Nilsson på pass av Oscar Tellström och Anton Malmström och ökade ledningen. Målet var Liam Dower Nilssons femte i hockeyallsvenskan.

Fredrik Forsberg gjorde två mål för Björklöven och spelade dessutom fram till ett mål och Marcus Nilsson stod för ett mål och två assists.

Björklöven har 14 poäng och Nybro har åtta poäng efter fem omgångar.

Björklöven möter Bik Karlskoga i nästa match borta fredag 3 oktober 19.00. Nybro möter samma dag Östersunds IK hemma.

Björklöven–Nybro 4–1 (0–1, 3–0, 1–0)

Hockeyallsvenskan

Första perioden: 0–1 (8.58) Elias Stenman (Emil Forslund, Julius Bergman).

Andra perioden: 1–1 (20.24) Fredrik Forsberg (Olli Vainio, Marcus Nilsson), 2–1 (31.46) Fredrik Forsberg (Marcus Nilsson, Albin Lundin), 3–1 (38.09) Marcus Nilsson (Fredrik Forsberg, Albin Lundin).

Tredje perioden: 4–1 (53.53) Liam Dower Nilsson (Oscar Tellström, Anton Malmström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Björklöven: 5-0-0

Nybro: 3-0-2

Nästa match:

Björklöven: BIK Karlskoga, borta, 3 oktober

Nybro: Östersunds IK, hemma, 3 oktober