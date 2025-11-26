Fjärde raka segern för Karlskoga

Bik Karlskoga vann med 4–1 mot Almtuna

Bik Karlskogas åttonde seger på de senaste nio matcherna

Alexander Leandersson avgjorde för Bik Karlskoga

Bik Karlskoga är svårstoppade för tillfället. När laget mötte Almtuna borta i Upplandsbilforum Arena på onsdagen blev det ännu en seger. Slutresultatet 1–4 (0–3, 1–0, 0–1) innebär att Bik Karlskoga nu har fyra segrar i följd i hockeyallsvenskan.

Formen på bortaplan håller därmed i sig för Bik Karlskoga, som nu har fem raka segrar.

AIK nästa för Bik Karlskoga

Bik Karlskoga stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3.

Efter 9.45 i andra perioden slog Albin Eriksson till på pass av Liam Danielsson och Edvin Hammarlund och reducerade åt Almtuna.

Bik Karlskoga punkterade matchen med ett 1–4-mål med 1.49 kvar att spela genom Gustaf Franzén efter pass från Jonatan Harju.

Bik Karlskogas Jonatan Harju hade tre assists.

För Almtuna gör resultatet att man nu ligger på tolfte plats i tabellen medan Bik Karlskoga är på andra plats. Noteras kan att Almtuna sedan den 20 november har tappat fyra placeringar i tabellen.

Fredag 28 november möter Almtuna Östersunds IK borta 19.00 och Bik Karlskoga möter AIK hemma 18.00.

Almtuna–Bik Karlskoga 1–4 (0–3, 1–0, 0–1)

Hockeyallsvenskan, Upplandsbilforum Arena

Första perioden: 0–1 (5.35) Oliver Eklind (Jonatan Harju, Hampus Plato), 0–2 (15.58) Alexander Leandersson (Oliver Eklind, Jonatan Harju), 0–3 (17.09) Leevi Viitala (Casper Haugen Evensen, Noel Fransén).

Andra perioden: 1–3 (29.45) Albin Eriksson (Liam Danielsson, Edvin Hammarlund).

Tredje perioden: 1–4 (58.11) Gustaf Franzén (Jonatan Harju).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Almtuna: 2-0-3

Bik Karlskoga: 4-1-0

Nästa match:

Almtuna: Östersunds IK, borta, 28 november

Bik Karlskoga: AIK, hemma, 28 november