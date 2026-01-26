Skrällen: Knäcker topplaget – igen

Almtuna vann med 2–1 mot Kalmar

Leon Lerebäck avgjorde för Almtuna

Tredje raka segern för Almtuna

Almtuna är svårstoppade för tillfället. När laget mötte Kalmar på hemmaplan i Upplandsbilforum Arena på måndagen blev det ännu en seger. Slutresultatet 2–1 (1–1, 1–0, 0–0) innebär att Almtuna nu har tre segrar i följd i hockeyallsvenskan, efter att tidigare haft en tuff trend.

Almtuna–Kalmar – mål för mål

George Diaco gjorde 1–0 till Kalmar efter bara 1.27 framspelad av Liam Hawel och Carl-Johan Lerby. 1–1 kom efter 17.29 när William Proos hittade rätt assisterad av Charlie Forslund.

Almtuna gjorde också 2–1 efter 9.58 i andra perioden när Leon Lerebäck hittade rätt på pass av Charlie Forslund och Anton Ohlsson. Därmed hade laget vänt matchen.

Tredje perioden blev mållös och Almtuna höll i sin 2–1-ledning och vann.

Resultatet innebär att Almtuna ligger kvar på elfte plats och Kalmar på andra plats i tabellen.

Almtuna möter Troja-Ljungby i nästa match hemma onsdag 28 januari 19.00. Kalmar möter samma dag Modo Hockey borta.

Almtuna–Kalmar 2–1 (1–1, 1–0, 0–0)

Hockeyallsvenskan, Upplandsbilforum Arena

Första perioden: 0–1 (1.27) George Diaco (Liam Hawel, Carl-Johan Lerby), 1–1 (17.29) William Proos (Charlie Forslund).

Andra perioden: 2–1 (29.58) Leon Lerebäck (Charlie Forslund, Anton Ohlsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Almtuna: 3-1-1

Kalmar: 3-0-2

Nästa match:

Almtuna: IF Troja-Ljungby, hemma, 28 januari 19.00

Kalmar: Modo Hockey, borta, 28 januari 19.00