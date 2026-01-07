Tvåmålsskytt – när Mora tar ny seger

Mora vann med 2–1 efter förlängning

Moras fjärde seger på de senaste fem matcherna

Arvid Degerstedt gjorde två mål för Mora

Det var lika efter 60 minuter, men i förlängningen kunde till slut Mora avgöra den jämna matchen borta mot Nybro i hockeyallsvenskan. Slutresultatet blev 1–2 (0–0, 0–1, 1–0, 0–1). Stor matchhjälte i förlängningen blev Arvid Degerstedt som stod för det avgörande målet.

Segern var Moras fjärde på de senaste fem matcherna, och fjärde bortasegern i rad.

Troja-Ljungby nästa för Mora

Den första perioden slutade mållös.

9.48 in i andra perioden gjorde Mora 1–0 genom Arvid Degerstedt efter pass från Ethan De Jong och Connor Maceachern.

Nybro kvitterade till 1–1 redan efter efter 2.22 i tredje perioden genom Måns Krämer framspelad av Fredrik Granberg och Theo Jacobsson.

I förlängningen tog det 1.27 innan Mora avgjorde till 2–1. Stor matchhjälte blev Arvid Degerstedt, framspelad av Tobias Ekberg och Connor Maceachern.

I tabellen innebär det här att Nybro nu ligger på elfte plats i tabellen. Mora är på sjunde plats. Ett fint lyft i tabellen för Mora som så sent som den 11 december låg på elfte plats.

I nästa match möter Nybro Vimmerby borta och Mora möter Troja-Ljungby hemma. Båda matcherna spelas fredag 9 januari 19.00.

Nybro–Mora 1–2 (0–0, 0–1, 1–0, 0–1)

Hockeyallsvenskan, Liljas Arena

Andra perioden: 0–1 (29.48) Arvid Degerstedt (Ethan De Jong, Connor Maceachern).

Tredje perioden: 1–1 (42.22) Måns Krämer (Fredrik Granberg, Theo Jacobsson).

Förlängning: 1–2 (61.27) Arvid Degerstedt (Tobias Ekberg, Connor Maceachern).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nybro: 2-2-1

Mora: 4-0-1

Nästa match:

Nybro: Vimmerby HC, borta, 9 januari 19.00

Mora: IF Troja-Ljungby, hemma, 9 januari 19.00