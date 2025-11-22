Floppvärvningen bryter med Mora: ”Gemensamt beslut”

Sander Wold, som delvis fostrades i Frölunda, kom till Mora med en succésäsong i Norge i ryggsäcken.

Men hösten har varit tung både för honom och laget – som slåss i botten.

Nu bryter parterna avtalet i samförstånd.

Sander Wold lämnar Mora. Foto: Daniel Eriksson / BILDBYRÅN / COP 173 / DE0311

Mora IK har inlett Hockeyallsvenskan svagt. Men efter två raka segrar har man klättrat ovanför kvalstrecket, åtminstone. Nu väljer serietolvan att bryta med en spelare man hade högre förväntningar på.

”Mora IK och Sander Wold har gemensamt beslutat att avsluta hans avtal med klubben. Vi tackar Sander för hans insatser i Mora IK och önskar honom stort lycka till i framtiden”, skriver klubben på sin hemsida.

Där fortsätter karriären: ”Vi är glada”

På lördagen blev det klart var han kommer att fortsätta karriären. Det blir i moderklubben Frisk Asker i Norge. Som ung lämnade han klubben för att spela juniorhockey i Frölunda. Förra säsongen var han tillbaka i den norska klubben och gjorde stor succé.

Men efter att bara ha gjort 1+4 hittills i Hockeyallsvenskan är han nu klar för en återkomst till Norge.

– Vi är glada att Sander återvänder hem till oss, skriver Frisk Asker på sin hemsida.

Source: Sander Wold @ Elite Prospects