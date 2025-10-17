Felix Wassberg debuterar för MoDo under kvällens match mot serie-tvåan Björklöven. 19-åringen spelade fem matcher i Hockeyallsvenskan för Almtuna under fjolårrsäsongen.

– Det ska bli intressant att se, säger MoDos tränare Mikael Sundell på klubbens Youtube-sida.

Felix Wassberg, här i U20-laget. Foto: Pär Olert/Bildbyrån.

Felix Wassberg kom till MoDo från Almtuna inför säsongen – 19-åringen har dock inte fått chansen i ett stjärnspäckat MoDo.

Men i och med en skada på William Falkenhäll får forwarden ta plats på bänken under kvällens toppmöte mellan MoDo och Björklöven.

– William Falkenhäll åkte på en smäll sist så han utgår, vi får in Felix Wassberg från juniorerna som kommer starta som trettonde forward, berättar Mikael Sundell på klubbens Youtube-kanal.

Under fjolåret spelade Wassberg fem matcher för Almtuna i Hockeyallsvenskan, där blev det dock inga poäng. I klubbens U20 stod han dock för 32 poäng (10+22) på 41 matcher, och forwarden har fortsatt producera på juniornivå i sin nya klubb. I MoDos U20 har han hittills producerat tre poäng (1+2) på nio matcher.

– Det är en otroligt laglojal spelare som jobbar hårt, han är bra i position, driver bra på mål och har bra yta framför mål. Det ska bli intressant att se om han får några byten.

Source: Felix Wassberg @ Elite Prospects