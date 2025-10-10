Både Konstantin Komarek och Malte Sjögren saknas i Västerås under fredagen.

Då får 19-årige Felix Ledin, son till Per Ledin, chansen att göra debut på seniornivå.

Per Ledins son debuterar. Foto: Bildbyrån (montage).

Västerås tvingas göra ett gäng förändringar när man ställs mot Troja/Ljungby i fredagens omgång.



Utöver att HV71-lånet Karl Annborn kliver rakt in i ett andra backpar, saknas nämligen både Konstantin Komarek och Malte Sjögren. Veikko Loimaranta blir den som tar den förstnämndes plats i förstakedjan intill Lawner och Rosdahl, medan en debutant får chansen längre ner i hierarkin.



Spelaren i fråga är Felix Ledin, född 2006, som kom till klubben från Almtuna inför säsongen.

Son till Per Ledin: ”En grovjobbare”

Felix är son till ingen mindre än Per Ledin, profilen som vann tre SM-guld över totalt 17 säsonger i SHL/Elitserien för klubbar som Björklöven, Luleå, Färjestad, HV71, med fler.



– En riktig lagspelare och grovjobbare som pushar sig själv och laget. Han är en vinnarskalle och jobbar extremt hårt. Har utvecklat sin spelförståelse nu när han kommit in i serien och spelet. Det har gjort att han blivit en pålitlig och bra center med det stora jobbet och uppoffrande spelet, sade Markus Jalmerud, tränare i Almtuna J20, till hockeysverige.se om Felix Ledin i november 2024.



Felix Ledin har HV71 som moderklubb, men har även representerat Luleå och Boden som junior. I U20-serien har han inlett med tre assist på åtta matcher för Västerås. Nu ska han spela i en fjärdekedja i Hockeyallsvenskan med Victor Pantzare och Joel Kant.

Source: Felix Ledin @ Elite Prospects