Experternas kritik mot tränaren: ”Brukar sätta en bra defensiv”

Björklöven har släppt in 14 mål på två matcher.

Klubbens defensiv har kritiserats och även tränaren Björn Hellkvist har ifrågasatts.

– Försvarsspelet i egen zon är under all kritik, säger experten Per Svartvadet till VK.

Björn Hellkvist och hans Björklöven kritiseras för svaga defensiva insatser. Foto: Johan Löf/Bildbyrån.

I söndags förlorade Björklöven med 5-9 mot Kalmar på hemmaplan. På onsdagens match följdes detta upp med en ytterligare förlust och fem insläppta mål. Detta innebär 14 mål i baken på två matcher vilket enligt TV4:s expert Per Svartvadet är för dålig nivå.



— Matchen mot Kalmar var direkt plågsam. Det är bara fyra lag som släppt in mer mål än Björklöven. Försvarsspelet i egen zon är under all kritik, och då blir målvaktsspelet ännu svagare. Normalt sett brukar Björn Hellkvist sätta en bra defensiv i klubbarna han kommer till, säger Svartvadet till Västerbottens-Kuriren.



Svartvadet är förvånad över att Björklövens tränare Björn Hellkvist inte har fått till en bättre defensiv med de spelarna som är i laget. Samtidigt menar experten att Björklöven är ett framtungt lag vilket är en orsak till en svagare defensiv.



Vidare tycker Svartvadet att Björklövens tränare måste fokusera mer på lagets defensiv och kanske testa nya kombinationer av backpar. Trots kritiken menar Svartvadet att Björklöven inte borde byta tränare så här sent på säsongen. Svartvadet tror inte att Björklöven kan hitta någon som kan göra det bättre när det inte återstår många matcher.

På tiden att höja nivån

Även experten Fredrik Söderström är kritisk till Björklövens spel. Söderström är däremot också inne på samma spår som TV4-kollegan Per Svartvadet: Ett tränarbyte skulle inte bidra till en förbättring av Björklövens spel.



– Jag tror inte att det handlar om Björn Hellkvist, att det står en trollkarl på parkeringen som skulle göra hans jobb bättre. Det är tränare och spelare som en gång för alla, tillsammans, måste rycka tussarna och bestämma vilket spår man ska ta, säger Söderström till VK.



Söderström förtydligar att Björklöven behöver förbättra sitt spel nu inför det kommande slutspelet. Han tror inte att Björklöven kommer klara sig genom kvartsfinalen om prestationerna håller sig på samma nivå som nu.



I kväll ställs tabelltrean Björklöven mot nian Nybro på bortaplan. Förhoppningen är att laget ska spela på en högre nivå än i de två tidigare matcherna. Björklöven kommer dock behöva klara sig utan backen Mattias Nörstebö som har blivit sjuk. Det är sex matcher kvar av grundserien och för Björklöven handlar det nu om att få defensiven att sitta.