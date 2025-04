Anmäls efter matchstraffet: ”Respektlös tackling”

Södertäljes Evan Weinger fick matchstraff i storförlusten mot Djurgården.

Nu riskerar han att missa match sju i semifinalen – då han anmäls till disciplinnämnden.

Evan Weinger riskerar att stängas av efter tacklingen på Jakob Ragnarsson.

Foto: Jonathan Näckstrand/Bildbyrån & TV4/Skärmdump

Södertälje SK missade chansen att säkra en finalplats i HockeyAllsvenskan under torsdagskvällen då de förlorade med hela 8-3 hemma mot Djurgården. Därmed tvingar Djurgården fram en sjunde och helt avgörande semifinal som spelas på Hovet i morgon, lördag.

Men SSK riskerar då att tvingas klara sig utan forwarden Evan Weinger i matchen som kommer avgöra vilka som går till final. Den 27-årige amerikanen fick nämligen matchstraff efter en hård tackling i huvudet på Djurgårdsbacken Jakob Ragnarsson i gårdagens match. Matchstraffet blev väldigt kostsamt för Södertälje då Djurgården kvitterade till 1-1 i powerplay och sedan också kopplade ett rejält grepp om matchbilden vilket lade grunden till vinsten.

Evan Weinger anmäls till disciplinnämnden

Under fredagsmorgonen meddelar nu HockeyAllsvenskan att Weinger har anmälts till disciplinnämnden för sin tackling på Ragnarsson.

”När Ragnarsson har spelat iväg pucken, kommer Södertäljes spelare nr 25, Evan Weinger, in som tredje spelare i situationen och levererar en tackling som träffar Ragnarsson direkt i huvudet. Tacklingen sker efter att pucken lämnat spelaren och är hög skaderisk, respektlös och i strid med regel 48 – Illegal Check to the Head.”, står det i anmälan.

Färdigspelat för Evan Weinger efter huvudtackling ❌



Streama matchen på TV4 Play 📺 pic.twitter.com/1PB3eauV1p — TV4 Hockey (@TV4_Hockey) April 10, 2025

Det innebär att Evan Weinger riskerar att missa den sjunde och avgörande semifinalen ifall han skulle bli avstängd. Ett beslut väntas komma senare under fredagen. Södertälje har redan tappat forwarden Carter Souch som blev skadad i den femte semifinalen och nu finns alltså risken att laget blir av med ytterligare en forward inför avgörandet.

Weinger inledde årets säsong i IK Oskarshamn men efter att ha gjort sex mål och tolv poäng på 30 matcher lämnade amerikanen Oskarshamn och flyttade i stället till Södertälje. Där fick 27-åringen ett initialt lyft med 4+3 på de sista tio matcherna av grundserien. Men i slutspelet har det endast blivit 0+1 på tio matcher för Weinger.