Nyckelspelaren förlänger kontraktet: ”Höga förväntningar”

Emil Vuorio och IK Oskarshamn är överens.

Målvakten förlänger sitt kontrakt och stannar därmed i klubben.

– Jag tror absolut att han kommer bli bättre nästa säsong, säger Arsri Piispanen till Barometern.

Foto: Johan Löf / Bildbyrån

Emil Vuorio gjorde en fin säsong med IK Oskarshamn. Nu bekräftar klubbens sportchef, Arsi Piispanen, att han stannar i IKO även nästa säsong.

– Emil hade ett 1+1-kontrakt och han blir kvar hos oss. Han gjorde en bra förstasäsong och jag tror absolut att han kommer bli bättre nästa säsong. Han är ett år äldre och det kommer finnas höga förväntningar på honom, säger sportchefen till Barometern.

23-åringen hade en räddningsprocent på 90.1 på 25 spelade matcher.

Piispanen ser Vuorio som en bra första-keeper i Hockeyallsvenskan. Däremot kommer målvakten att missa försäsongsträningen med laget. Anledningen? Jo, han stannar hemma i Finland och tränar individuellt.

IK Oskarshamns försäsongsträning drar igång den 20 april och kommer precis som innan att ledas av Daniel Ljungkvist. Huvudtränaren Jeff Jakobs blir också kvar i klubben med sitt avtal där två säsonger återstår. Även resten av ledarstaben blir kvar. Sportchefen bekräftar att det endast är en post som behöver fyllas.

– Alla har kontrakt och blir kvar. Vi ska ha in en ny materialare bara, säger Arsi Piispanen till Barometern.

Source: Emil Vuorio @ Elite Prospects