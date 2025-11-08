Södertälje går tungt i HockeyAllsvenskan och ligger sist inför lördagens match mot MoDo.

Då är sportchefen Emil Georgsson tydlig med att han avser att förstärka truppen i hopp om att laget ska lyfta.

– Vi är ute och försöker hitta något mer, sedan om det blir en, två eller tre killar, det får vi se, säger Georgsson till TV4.

Emil Georgsson menar att Södertälje kommer värva fler spelare. Foto: Bildbyrån

En mycket svag start på säsongen innebär att Södertälje ligger sist i HockeyAllsvenskan inför lördagens match mot MoDo. På sistone har det hänt en hel del i SSK:s trupp. De tre nordamerikanerna, Cole Fonstad, Mitch Lewandowski och Brett Stapley, har alla fått lämna Södertälje. Även backen Elias Lindgren har brutit med SSK.

In har hittills bara William Eriksson kommit. Men nu är sportchefen Emil Georgsson tydlig med sin avsikt att värva fler spelare i hopp om att vända på lagets tuffa situation.

– Vi känner att vi behöver göra någonting och vi tycker inte att de har hållit spelmässigt. Därför är vi ute på marknaden igen och vi får se vad vi hittar. Vi har tagit in William Eriksson nu som ändå kan ligan och där vi vet vad vi får, säger Georgsson till TV4 i samband med matchen mot MoDo och fortsätter:

– Sedan är vi ute och försöker hitta något mer. Om det blir en, två eller tre killar, det får vi se. Det kan bli både utländska spelare eller lån, det är någonting som vi får kolla på. Marknaden är tuff just nu, så är det.

Emil Georgsson: ”Marknaden styr vad som finns ledigt”

Emil Georgsson menar samtidigt att han inte räds från att värva fler nordamerikaner, trots att Fonstad, Lewandowski och Stapley alla floppade.

– Det är klart att det spåret blir lite stukat, det är inget snack om det. Vi har skickat hem tre nordamerikaner innan höstuppehållet och det är ingenting som man ser som en succé direkt. Det är klart att man blir lite stukad, men i fjol hade vi bra träff på dem. Så vi vet vad vi kan få där också. Men i det här läget är det nästan marknaden som styr och vad som finns ledigt. Sedan får man kolla på det och hitta vad man tycker är bäst.

Däremot är SSK-toppen medveten om att det kan ta lite tid innan de hittar rätt spelare som ska förstärka truppen.

– Det är inte bara vi som har haft en tuff inledning. Det är flera som letar och det finns klubbar som kanske står högre upp i hierarkin än vad vi gör. Vi får kanske vänta av lite vad som händer i andra klubbar och om något kan komma ledigt där, säger Emil Georgsson.

Source: Södertälje SK @ Elite Prospects