Georgssons nya SSK-kontrakt: "Flera kandidater"

Emil Georgsson har förlängt med Södertälje.

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I somras uppmanade Emil Georgsson själv sitt Södertälje SK att göra en ordentlig utvärdering. Det kopplat till hans roll som sportchef. Nu, efter uppgifter från LT, kommer den Hockeyallsvenskan klubben också med ett besked.

Georgsson förlänger, och det med två år.

– Vi har genomfört en grundlig och professionell process där Emil har bedömts tillsammans med andra kvalificerade kandidater. Det känns därför mycket bra att kunna förlänga vårt samarbete. Kontinuitet är värdefull när den kombineras med utveckling, tydliga krav och höga ambitioner. Emil har som sportchef varit med och skapat starka sportsliga resultat och har dessutom en mycket god förståelse för Södertälje SK, säger ordförande Anders Arverud på lagets sajt.

Det nya avtalet gäller till 2029.

– Jag är stolt och glad över förtroendet. Södertälje SK är en klubb med en stark historia, ett stort engagemang och höga ambitioner. Nu fortsätter arbetet med att utveckla laget och den sportsliga organisationen tillsammans med spelare, ledare, medarbetare, styrelse och supportrar, säger Georgsson själv.

Tar inspiration från fotbollen: "Vi ska bli ännu bättre"

Samtidigt trycker SSK själva på att man nu fortsätter att utveckla sin scouting. Det genom att hämta inspiration från fotbollen.

– Vi ska bli ännu bättre på att väga samman data, scouting och sportslig erfarenhet. Det personliga mötet är fortsatt avgörande. Genom att utveckla våra metoder kan vi upptäcka kvaliteter som annars riskerar att förbises, fatta mer träffsäkra rekryteringsbeslut och få större sportslig effekt av våra resurser. Det stärker möjligheten att bygga en konkurrenskraftig trupp både här och nu och över tid, säger Anders Arverud.

Efter två raka segrar ligger Södertälje just nu på sjätteplatsen i Hockeyallsvenskan. Det med 13 inspelade poäng efter åtta matcher.