Elton Hermansson var ett stort utropstecken i MoDo den här säsongen. Nu står det klart att 18-åringen stannar i klubben – trots missade uppflyttningen.

Elton Hermansson stannar i MoDo även nästa säsong.

Det var inför den här säsongen som Elton Hermansson återvände till MoDo. Efter två år i Örebro var han tillbaka i hemstaden och MoDo. Det blev då en hel del speltid i A-laget direkt för 18-åringen som också levererade. I Hockeyallsvenskan stod storlöftet för 21 poäng på 38 matcher.

Med det var han ett stort utropstecken för laget.

Samtidigt har han varit en av de bästa spelarna i Småkronorna den här säsongen. Med 19 poäng, varav tio mål, på tio matcher har han visat att han är en toppspelare i årskullen även internationellt. Det har under säsongen ryktats om att flera SHL-klubbar håller ögonen på honom. Men nu står det klart att det blir en fortsättning i MoDo för forwarden.

— Just nu tror jag att det är absolut bäst för mig att spela för MoDo. Jag har haft en bra utveckling i MoDo och har varit ganska bestämd i vad jag velat med nästa säsong. Jag tycker att jag fått bra förtroende, från Hinken och hela föreningen, säger talangen själv i ett pressmeddelande.

Elton Hermansson stannar i MoDo

Sedan MoDo åkte ur det allsvenska slutspelet mot Karlskoga har ett antal spelare lämnat klubben. Just nu är det 13 spelare på kontrakt, inklusive Elton Hermansson. Där även talangen Hugo Hallin, född 2007, kommer att bli kvar i klubben.

— För oss är det ett kvitto på att vi gör någonting bra och det känns fantastiskt kul att få fortsätta vara en del av Eltons utvecklingsresa. Han gjorde väldigt bra ifrån sig under sin första seniorsäsong och kommer med all säkerhet att ta ytterligare kliv under 26/27, säger Henrik Gradin.

