Elias Degnell är klar för allsvenskt spel igen.

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Efter att ha lämnat HockeyAllsvenskan för spel i Hudiksvall under säsongen 2024/25 valde Elias Degnell sedan att skriva på ett nytt avtal med klubben och stannade i Hockeyettan . Där fick han sitt genombrott under den gångna säsongen.

22-åringen gjorde 27 poäng på 36 matcher för Hudiksvall som back. Han hade även +30 i plus/minus vilket var en av de bästa noteringarna i ligan. Under slutspelet var Degnell också en toppspelare med tio poäng på 13 matcher där Hudik förlorade i finalen mot Visby/Roma .

Efter säsongen stod det sedan klart att den unge backen skulle lämna Hudiksvall. Nu har han hittat sin nya klubbadress.

Elias Degnell är nämligen klar för en återkomst till HockeyAllsvenskan och skriver på för Almtuna.

– Det är grymt kul att ha signat med Almtuna! Jag har hört mycket bra saker om Almtuna så det ska bli riktigt kul att komma igång. Hoppas vi ses på hallen i augusti, säger Degnell via klubbens hemsida .

Almtuna värvar Elias Degnell från Hudiksvall

Almtuna och Elias Degnell är överens om ett tvåårskontrakt som gäller till 2028.

– Elias är en ung och skicklig back med stor potential, och vi är riktigt glada att han valt Almtuna för att fortsätta sin utveckling, säger sportchefen Jonas Almtorp.

Elias Degnell har Segeltorps IF som moderklubb och spelade juniorhockey i HV71 innan han flyttade till Djurgården . I DIF-tröjan kom Degnell att spela 34 allsvenska matcher över tre säsonger innan han lämnade klubben 2024. Han gjorde även två matcher på lån hos Östersund i HockeyAllsvenskan. Nu får backen från Huddinge återigen chansen till allsvenskt spel inför nästa säsong.