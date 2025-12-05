Krisen allt värre – Västerås på kvalplats

Östersunds IK-seger med 4–1 mot Västerås

Fredric Jansson matchvinnare för Östersunds IK

Sjätte raka förlusten för Västerås

Östersunds IK har haft en tuff period med fem raka förluster i hockeyallsvenskan. Men borta mot Västerås bröts den tuffa sviten. Det blev 1–4 (0–1, 0–1, 1–2) i matchen i ABB Arena Nord.

I och med detta har Västerås sex förluster i rad.

Västerås–Östersunds IK – mål för mål

Linus Videll gav gästande Östersunds IK ledningen efter elva minuters spel efter förarbete från Eero Savilahti och Leo Sundqvist.

Efter 7.18 i andra perioden nätade Fredric Jansson på pass av Daniel Öhrn och Joel Olkkonen och gjorde 0–2.

Västerås reducerade till 1–2 redan efter efter 56 sekunder i tredje perioden genom Oscar Lawner efter pass från Karl Annborn och Kim Rosdahl. Fler mål än så blev det inte för Västerås.

5.35 in i tredje perioden fick Carl Holmner-Härgestam utdelning framspelad av Alexander Anderberg och Linus Videll och ökade ledningen.

Maksim Semjonov stod för målet när laget punkterade matchen med ett 1–4-mål med 1.45 kvar att spela framspelad av Daniel Öhrn.

Västerås ligger på 13:e plats i tabellen efter matchen medan Östersunds IK ligger på nionde plats. Noteras kan att Östersunds IK sedan den 3 december har avancerat fyra placeringar i tabellen.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 7 december. Då möter Västerås AIK på Hovet 14.00. Östersunds IK tar sig an Mora hemma 17.00.

Västerås–Östersunds IK 1–4 (0–1, 0–1, 1–2)

Hockeyallsvenskan, ABB Arena Nord

Första perioden: 0–1 (11.23) Linus Videll (Eero Savilahti, Leo Sundqvist).

Andra perioden: 0–2 (27.18) Fredric Jansson (Daniel Öhrn, Joel Olkkonen).

Tredje perioden: 1–2 (40.56) Oscar Lawner (Karl Annborn, Kim Rosdahl), 1–3 (45.35) Carl Holmner-Härgestam (Alexander Anderberg, Linus Videll), 1–4 (58.15) Maksim Semjonov (Daniel Öhrn).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Västerås: 0-2-3

Östersunds IK: 1-0-4

Nästa match:

Västerås: AIK, borta, 7 december

Östersunds IK: Mora IK, hemma, 7 december