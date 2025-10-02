Efter SHL-avskedet – klar för allsvenskt spel

Edvin Hammarlund lämnade Luleå tidigare i veckan.

Nu är backen klar för allsvenskt spel i Almtuna.

Edvin Hammarlund är klar för spel i Almtuna.

Foto: Simon Hastegård/Bildbyrån

Almtuna meddelar via sin hemsida att man gjort klart med backen Edvin Hammarlund, som närmast ansluter från spel i SHL-klubben Luleå.



Kontraktet sträcker sig säsongen ut.



– Edvin är en mobil och rörlig back som vi har stora förhoppningar om ska kunna hjälpa till att stärka laget i både det offensiva som det defensiva spelet, säger sportchefen Nicklas Danielsson till sajten.

Fick ingen speltid i SHL

Hammarlund bröt sitt kontrakt med Djurgården i somras och skrev på ett korttidsavtal fram till månadsskiftet september/oktober med den regerande mästaren Luleå. Där har han under säsongsupptakten spelat fyra CHL-matcher samt suttit på bänken utan speltid i fyra SHL-matcher.



På meritlistan har Hammarlund 124 matcher i Hockeyallsvenskan med Djurgården, där han förra säsongen noterades för nio poäng (1+8) på 47 matcher för klubben.

Source: Edvin Hammarlund @ Elite Prospects