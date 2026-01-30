Domen om ”Löven”: ”Deras största motståndare är de själva”

Björklövens svaga hemmaform fortsätter.

Den tidigare överlägsna serieledaren i Hockeyallsvenskan har nu förlorat fyra av de sex senaste hemmamatcherna.

– Jag tror att deras största motståndare är de själva, säger Fredrik Söderström i TV4.

Lenni Killinen och Björklöven fick inte jubla särskilt mycket i kväll. Foto: Johan Löf / BILDBYRÅN /

Mora tog ledningen i den första perioden genom Ethan De Jong, innan Brayden Tracey fyllde på efter 13 minuter. Det skulle visa sig att det var en uppförsbacke som Björklöven aldrig kunde ta sig upp från.

Visserligen reducerade Björklöven i matche genom Axel Ottosson, men i slutändan såg Mora IK till att avgöra med ett 3–1 mål.

Hyllar Mora: ”Vinnande hockey”

Det var en tredje riktigt stark seger för Mora, som nu slagit MoDo, Södertälje och Björklöven.

– Jag är övertygad om att Mora har hittat ett spår som ger laget en vinnande hockey, säger Fredrik Söderström i sändningen.

Efter fredagens omgång är Mora sexa med 64 inspelade poäng. Björklöven håller kvar i serieledningen med sina 92 poäng, men har nu bara två poäng ner till Kalmar som vann mot Västerås på fredagen.