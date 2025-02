Djurgården ny serieledare efter seger mot Nybro

Djurgården vann med 4–1 mot Nybro

Djurgårdens fjärde seger på de senaste fem matcherna

Daniel Brodin avgjorde för Djurgården

Djurgården slog Nybro borta med 4–1 (0–0, 2–1, 2–0) och är ny serieledare i Hockeyallsvenskan efter 48 spelade matcher, en poäng före BIK Karlskoga. Nybro ligger på nionde plats i tabellen.

Segern var Djurgårdens fjärde på de senaste fem matcherna.

Nybro–Djurgården – mål för mål

Den första perioden slutade 0–0. Djurgården gjorde 0–1 genom Marcus Krüger efter 4.25 i andra perioden.

Nybro gjorde 1–1 genom Marcus Bergman med 4.39 kvar att spela av perioden.

Efter 18.23 gjorde Djurgården 1–2 genom Daniel Brodin. Även i tredje perioden var det Djurgården som var starkast och gick från 1–2 till 1–4 genom två snabba mål tidigt i perioden av Dick Axelsson och Victor Eklund och avgjorde matchen.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Djurgårdens IF vann de två första mötena. Djurgårdens IF vann senast lagen möttes.

I nästa match möter Nybro Bik Karlskoga borta och Djurgården möter Tingsryd hemma. Båda matcherna spelas onsdag 26 februari 19.00.

Nybro–Djurgården 1–4 (0–0, 1–2, 0–2)

Andra perioden: 0–1 (24.25) Marcus Krüger (Linus Klasen, Dick Axelsson), 1–1 (35.21) Marcus Bergman (Louis Boudon, Hannes Hellberg), 1–2 (38.23) Daniel Brodin (Hugo Blixt, Ludvig Rensfeldt).

Tredje perioden: 1–3 (44.44) Dick Axelsson (Linus Klasen, Patrick Thoresen), 1–4 (49.14) Victor Eklund (Patrick Thoresen, Jakob Ragnarsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nybro: 3-0-2

Djurgården: 4-1-0

Nästa match:

Nybro: BIK Karlskoga, borta, 26 februari

Djurgården: Tingsryds AIF, hemma, 26 februari