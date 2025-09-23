Poängkungen redo – efter lyckan: ”Får väcka kroppen”

Björklövens stora stjärna Fredrik Forsberg missade den första Hockeyallsvenska omgången.

Det rör sig dock inte om sjukdom eller skada, 28-åringen har nämligen blivit pappa för första gången.

– Man lever fortfarande på ruset och är lycklig, säger han till Västerbottenskuriren.

Fredrik Forsberg har blivit pappa. Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån.

Under fredagen spelades den första omgången av den Hockeyallsvenska säsongen, men för Björklövens del saknades skarpskytten Fredrik Forsberg.

Stjärnforwarden fick se 2-1 vinsten mot Mora från tv-soffan, då han väntade på att få sitt första barn.

– Det var nervöst så klart, man hade velat vara med men en sådan här stund får man aldrig riktigt tillbaka. Jag fick välja familjen först den här gången så det var tacksamt att få stanna hemma, säger han till Västerbottenskuriren.

Redo för spel: ”Får väcka kroppen lite nu”

Under förra veckan tränade forwarden själv, vilket resulterade i några frågetecken från lövensupportrarna, Forsberg är dock åter tillbaka i laget och förväntas inte missa några fler matcher. Anledningen till frånvaron var helt enkelt bara baby-lycka.

– Det är därför jag har varit borta några dagar. Det var en otrolig upplevelse och man lever fortfarande på ruset och är lycklig, säger han och fortsätter om att vara med i truppen till onsdagens hemmapremiär mot AIK.

– Jag får väcka kroppen lite nu efter att ha tagit det lugnt. En vecka är lång tid i hockeyvärlden och det är man inte van med, så det kändes bra att vara med i dag och kul att träna med gruppen igen, säger Fredrik Forsberg och ler.

Source: Fredrik Forsberg @ Elite Prospects