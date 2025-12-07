Där är AIK bäst i Hockeyallsvenskan: ”Jävligt duktiga”

Redan inför söndagens möte med Västerås var AIK i topp i powerplay-statistiken. 60 minuter senare hade mål nummer 30 kommit i spelformen denna säsong.

– Jag tycker vi har bättre fart och är betydligt bättre i puckspelet. Sen är vi fortfarande jävligt duktiga på att straffa lag i powerplay också, säger Oscar Nord i TV4 under 4–0-segern.

AIK:s Oscar Nord hyllar lagets powerplay. Foto: Bildbyrån (montage).

Inte ens de överlägsna serieledarna i Björklöven har gjort fler mål än i AIK i powerplay denna säsong.

Idag, när Västerås kom på besök till Hovet, säkrade stockholmarna en 4–0-seger efter mål nummer 30 i numerärt överläge. En siffra som endast Karlskoga kommer nära med 27, men då med två fler spelade matcher. Umeå-gänget som leder serien med 11 poäng har 22. (AIK är även bäst sett till PP-procent med 34.88)

– Vi gör det ganska bra ändå. Jag tycker att det är en av våra bättre prestationer den här veckan. Sen släpper vi väl till ett par onödiga chanser bakåt, vilket är vårt eget fel. Utöver det spelar vi ganska bra, säger AIK:s Oscar Nord i TV4 under söndagsmatchen och fortsätter:

– Jag tycker vi har bättre fart och är betydligt bättre i puckspelet. Sen är vi fortfarande jävligt duktiga på att straffa lag i powerplay också.

Det där PP-målet kom från Daniel Ljungman i första perioden och innebar 2–0. Oskar Magnusson hade öppnat målskyttet i minut sju.

Nye centern saknades: ”Kul att de får chansen”

I den andra och tredje perioden höll AIK ifrån tack vare Victor Brattströms 29 räddningar – och dubbla fullträffar från Christopher Bengtsson. Det första av dessa två mål av Bengtsson assisterades av unge duon Borna Kopac och Sid Boije, som kommit in när AIK haft rejäla skadeproblem.

Inför mötet med Västerås hade AIK även fått nylånade centern Martin Johnsen på frånvarolistan. Detta utöver John Dahlström, Daniel Muzito Bagenda, Christoffer Björk, Rasmus Rudslätt, Jack York och Gustav Sjöqvist.

– De är jäkligt bra. De tar för sig och har visat över tid, när vi haft folk borta, att de är med och slåss om platserna, vilket är kul. Man behöver en bred trupp om man vill spela länge, vilket vi vill. Det är fantastiskt kul att de får chansen att spela viktiga minuter nu när vi haft mycket folk borta, säger Nord om Boije och Kopac.

