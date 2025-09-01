Då är ”Löven”-backen tillbaka: ”Följer laget noga”

Han är assisterande kapten i laget, men har inte varit med under försäsongen.

Nu ger Björklöven-backen, Mathew Maione, tydligt besked kring när han kommer tillbaka till Sverige för spel 2025/26.

– Jag följer laget noga under tiden, säger han till Västerbottens-Kuriren.

Mathew Maione i Björklöven. Foto: Bildbyrån/Johan Löf.

Efter klubbyten mellan Finland, Lettland, Tyskland, Italien, med mer, har Mathew Maione slagit sig till ro i Sverige. Detta efter att han lämnat AIK för ett år sedan för att fortsätta sitt äventyr i Björklöven. Ändå är han ännu inte på plats med 2025/26-säsongen runt hörnet.



För Västerbottens-Kuriren berättar nu 34-åringen exakt hur det ligger till.



– Jag har upprätthållit en konsekvent träningsrutin, både på och utanför isen, under hela perioden för att hålla mig redo, säger Maione till tidningen.



Anledningen till att backen ännu inte har kommit till Sverige är att han tagit ut en ”sign-off-bonus”. När detta sker behöver spelaren hålla sig utanför landets gränser åtminstone sex månader, på grund av skattebestämmelser. För Maione innebär det att han återigen landar i Umeå 16 oktober, något han nu bekräftar för VK.



– Jag följer laget noga under tiden. Jag har sett alla träningsmatcher och har kontakt med både ledarna och spelarna i laget, säger han till tidningen.



Björklöven har tidigare berättar att Mathew Maione ansluter till laget en bit in på säsongen, men nu är det svart på vitt att han som tidigast ser ut att bli spelklar till mötet med MoDo 17 oktober. Han skulle isåfall missa de första nio omgångarna av grundserien i Hockeyallsvenskan.

Utslagen av AIK

Mathew Maione kom till Sverige och AIK 2023 och stod sedan för fem mål och 21 assist under sitt första år i Hockeyallsvenskan. Därifrån flyttade han vidare till Umeå och följde upp med en liknanden utdelning, men på 16 fler matcher innan slutspelet. Väl där förlorade han och Björklöven kvartsfinalen mot AIK med 3–4 i matcher.



Maiones kontrakt med Björklöven går ut efter 2025/26-säsongen.

Source: Mathew Maione @ Elite Prospects