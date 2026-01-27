Tillbaka i träning – nio månader senare

Christoffer Björk går mot comeback i AIK. Forwarden har nu återgått till ordinarie träning, nio månader efter skadan inträffade.

Christoffer Björk är nära en comeback i AIK.

Foto: Johan Löf / Bildbyrån.

Det var i finalserien mot Djurgården som Christoffer Björk skadade sig. Forwarden klev av i det andra mötet mellan lagen och har sedan dess inte tränat på riktigt. Men nu är forwarden tillbaka på allvar och under tisdagen tränade han för första gången utan den gula tröjan som innebär att man inte är tacklingsbar.

Förra säsongen gjorde han 28 poäng på 48 matcher i grundserien. Det blev sedan ytterligare sju poäng på 15 matcher i slutspelet innan skadan inträffade.

AIK har varit extremt skadedrabbade den här säsongen och nyligen har även Daniel Muzito-Bagenda kommit tillbaka från en skada som han ådrog sig i fjolårets slutspel. På sistone har däremot läget ljusnat och nu ser det ut som att man snart får tillbaka en spelare ytterligare. Det återstår sedan att se om det blir en comeback för 26-åringen redan under morgondagen när det väntas en bortamatch mot Nybro. AIK vann senast mot Mora med 4-2 efter att ha blivit nollade i tre raka matcher. De ligger just nu femma i tabellen med sex poäng upp till MoDo, som dock har tre fler matcher spelade.

Christoffer Björk kom till AIK mitt under säsongen 22/23 och har sedan dess varit klubben trogen. Han har kontrakt även över den kommande säsongen.

