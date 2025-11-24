NHL-draftade talangen lämnar – klar för konkurrent

Charlie Forslund lämnar Mora.

I stället är den NHL-draftade talangen klar för Almtuna.

Charlie Forslund.

Foto: Johan Axelsson/Bildbyrån

Via sin hemsida meddelar Almtuna att den av Detroit draftade forwarden Charlie Forslund är klar för klubben.

Forslund har skrivit på ett kontrakt med den hockeyallsvenska klubben som sträcker sig över säsongen 2026/27.

– Charlie är en spännande spelare, en spelare som vi bedömer har en stor potential. Trots sin storlek besitter han goda tekniska färdigheter samt en bra spelförståelse. Det är roligt att Charlie valt att fortsätta sin utveckling hos oss i Almtuna, säger sportchefen Nicklas Danielsson till sajten.

Inte spelat i Hockeyallsvenskan denna säsong

Den 19-årige forwarden gjorde succé i Hockeyettan säsongen 2023/24 med Falun och draftades i sjätterundan av Detroit sommaren 2024. Säsongen därpå flyttade han vidare till Mora, där han gjorde sex matcher förra säsongen. Denna säsong har speltiden emellertid uteblivit helt i Hockeyallsvenskan för 19-åringen.

”Charlie uttryckte en vilja att ta steget vidare mot seniorhockey, något vi i nuläget inte kan erbjuda. Vi vill rikta ett stort tack till Charlie för hans insatser i Mora IK och önskar honom all lycka till i framtiden i hans fortsatta hockeyresa”, skriver Mora på sin hemsida.

19-åringen har den här säsongen producerat sju poäng (3+4) på tolv matcher i U20 Nationell.

Source: Charlie Forslund @ Elite Prospects