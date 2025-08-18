Carter Ashton blir kvar i Sverige.

Efter avskedet från Rögle i våras är nu forwarden klar för allsvenskt spel med Södertälje.

Carter Ashton är klar för Södertälje.

Foto: Niclas Jönsson/Bildbyrån

Via sin hemsida meddelar Södertälje att man har gjort klart med 34-årige Carter Ashton inför den kommande säsongen.

Ashton ansluter närmast från Rögle och har tidigare även spelat SHL-hockey i Leksand.

– Det känns bra att vi hittat en lösning med Carter. I Carter får vi ännu mer erfarenhet. Som spelare är det en storväxt forward med bra fart. Tar ansvar över hela banan och vi tror att på denna nivå så kommer han kunna stå för en hel del produktion, säger sportchefen Emil Georgsson.

Ashton har spelat de senaste fem säsongerna i SHL, varav den senaste i Rögle. Där stod han för åtta poäng (3+5) på 22 matcher den gångna säsongen. Under sina fem år i SHL med Rögle och Leksand noterades han för 68 poäng (32+36) på 161 matcher.

Ashton kommer att ansluta till Södertäljes trupp den 13 september, skriver klubben på hemsidan.

Source: Carter Ashton @ Elite Prospects