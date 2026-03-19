Svarar på sportchefens utspel: ”Låt han snacka”

I den första kvartsfinalen mellan Kalmar och Södertälje (3–6) fick målskytten Carl-Johan Lerby ett matchstraff.

Därefter blev han inte anmäld – vilket SSK:s sportchef Emil Georgsson klagade på.

– Låt han snacka, svarar nu Kalmar-backen.

– Jag är riktigt förbannad, det är ju ett skämt. Det är en livsfarlig crosschecking, helt utanför spelet. Pucken är ju inte ens där. Han åker bara rakt in och så crosscheckar han honom så hårt att klubban går av.

– Det är ju inte så att han knuffar till honom. Det är ju ett överfall, sa Emil Georgsson till Länstidningen i Södertälje i veckan.

Svaret från SSK:s sportchef på Carl-Johan Lerbys tackling som ledde till matchstraff var hårt.

Svaret: ”Låt han snacka”

Det var tydligt att han ville ha en avstängning på spelaren, som friades av disciplinnämnden som inte ens valde att ta upp ärendet.

För Barometern svarar nu Carl-Johan Lerby.

– Vadå, han är väl färgad liksom och försöker ju så klart få mig ur spel, säger han och fortsätter.

– Det var ju ny match i dag, det var bara att släppa det och gå vidare. Jag visste ju att det inte skulle bli anmält. Låt han snacka.

Kalmar vann match två med 5–2, och efter två raka matcher med klara segermarginaler är kvartsfinalsserien stekhet.