Förre NHL-svensken kan få roll – i moderklubbens styrelse

Förre NHL-spelaren Carl Hagelin kan komma att återvända till Södertälje.

På sin hemsida skriver Södertälje att Hagelin föreslås ta plats i klubbens styrelse.



Carl Hagelin avslutade karriären efter säsongen 2021/2021. Foto: David Kirouac/Bildbyrån.

Carl Hagelin fostrades i Södertälje och spelade i juniorverksamheten fram till att han var 18 år gammal. Då flyttade forwarden över till Nordamerika, vilket även är kontinenten han spelade på resten av karriären. Under NHL-lockouten säsongen 2012/2013 återvände Hagelin dock till Södertälje och spelade åtta matcher i Hockeyallsvenskan där han gjorde elva poäng.



Efter totalt elva säsonger i NHL och två Stanley Cup-segrar avslutade Hagelin karriären. Under den gångna säsongen har NHL-veteranen arbetat som scout för Minnesota Wild. Nu kan en återkomst till moderklubben vara 36-åringens nästa steg. Södertälje rapporterar på sin hemsida att Hagelin föreslås kliva in i klubbens styrelse.

Återvänder med en tung meritlista

Under sin framgångsrika karriär spelade Hagelin i New York Rangers, Pittsburgh Penguins, Anaheim Ducks, Los Angeles Kings och Washington Capitals. Bortsett från sina Stanley Cup-segrar vann han collegeligan NCAA två gånger med University of Michigan, samt tog ett OS-silver med Tre Kronor.



Nu kan Hagelin komma att återvända till Södertälje med sin tunga meritlista och försöka bidra till klubbens framtida framgångar. Södertälje håller årsmöte den 17 juni där det ska väljas ledamöter till styrelsen.

Det återstår att se ifall Hagelin får kliva in i den nya rollen i sin gamla klubb.