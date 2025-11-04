Niclas Burström, 34, kom till Oskarshamn inför säsongen 22/23 och spelade med klubben fram till slutet på säsongen 24/25. Försvararen tog sedan ett jobb inom föreningen, men bryter nu kontraktet för att flytta hem till Skellefteå.

– Vi kommer sakna Nisse, en väldigt hockeykunnig och fin kollega säger sportchef Arsi Piispanen till klubbens hemsida.

Niclas Burström. Foto: Anderas Sandström/Bildbyrån.

Efter fjolårssäsongen valde Niclas Burström att lägga skridskorna på hyllan och avsluta sin spelarkarriär. Direkt efter beskedet erbjöds han ett jobb inom IK Oskarshamns förening som junioransvarig.

Nu meddelar klubben att den före detta backen valt att bryta kontraktet för att flytta hem till Skellefteå.

– Det är såklart tråkigt att vi tappar Nisse men helt förståeligt att han och familjen vill komma närmare deras sina familjer. Vi kommer sakna Nisse, en väldigt hockeykunnig och fin kollega säger sportchef Arsi Piispanen.

Burström spelade 592 matcher i SHL under sin karriär och noterades för 167 poäng (49+118). Inför säsongen 22/23 gick han till IK Oskarshamn, där han spelade fram till 24/25. Under fjolåret, då Oskarshamn gjorde sin första säsong i Hockeyallsvenskan sedan degraderingen, stod backen för 20 poäng (10+10).

– Jag vill tacka IK Oskarshamn och hela staden för det sätt som vi blivit välkomnade. Jag har verkligen uppskattat min tid här och jag är stolt över att få ha representerat IK och Oskarshamn när jag spelat. Jag och familjen väljer nu att flytta tillbaka till Skellefteå, men jag kommer alltid minnas tillbaka på min tid i Oskarshamn med glädje, säger Niclas Burström.

34-åringen ersätts av Jonatan Sundin, som idag är assisterande tränare för Oskarshamns U18-lag.

Source: Niclas Burström @ Elite Prospects