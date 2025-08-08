Anton Ohlsson, 20, lämnar Brynäs.

Centern går ner en division och är klar för spel i Almtuna.

– Det känns väldigt roligt och spännande att komma till Almtuna, berättar han för Almtunas hemsida.

Anton Ohlsson i spel för Brynäs under fjolårssäsongen.

Foto: Bildbyrån

Almtuna spetsar forwardssidan med Brynäs-fostrade Anton Ohlsson. 20-åringen, som var utlånad till Mora förra säsongen, skriver ett kontrakt över nästa säsong med klubben.

När Brynäs 2023/24 var nere och studsade i Hockeyallsvenskan, gjorde Ohlsson elva poäng på 48 grundseriematcher. Han spelade sedan nio matcher i slutspelet där Brynäs tog vänsterfilen upp till SHL.

Han var också med och spelade under SM-slutspelet i våras som slutade i ett silver.

Centern, som besitter ett starkt passningsspel, blir därmed Almtunas nionde forward.

– Det känns väldigt roligt och spännande att komma till Almtuna. Klubben har över tid visat att man lyfter fram unga spelare vilket känns helt rätt utifrån vart jag befinner mig i min hockeykarriär för att ta nästa steg i min utveckling. Jag är väldigt taggad för att starta igång säsongen, det ska bli grymt kul, säger han till Almtunas hemsida.

Fjärde nyförvärvet på en vecka

Sportchef Nicklas Danielsson beskriver 20-åringen som en ”smart center”.

– Anton är en smart center och skicklig skridskoåkare som är användbar i flera olika roller, både offensivt och defensivt. I Anton får vi in en ambitiös spelare som kommer till Almtuna för att fortsätta utvecklas och ta nästa steg i sin hockeykarriär, säger han.

Almtuna har den senaste veckan presenterat fyra spelare. Djurgårdsmålvakten Viktor Andrén, backen Albin Udd från Nybro Vikings och forwardsduon Albin Eriksson och Anton Ohlsson från Östersunds IK samt Brynäs IF.

Det återstår för Almtuna att fylla en del platser på forwardssidan.