Bröt med IKO – klar för konkurrenten

Evan Weinger byter IK Oskarshamn mot Södertälje SK.

Den AHL-erfarne forwarden har presenterats av konkurrenten.

– Känns bra att vi kan förstärka truppen ytterligare, säger sportchefen Emil Georgsson.

Evan Weinger i Oskarshamnströjan. Foto: Bildbyrån/Suvad Mrkonjic.

Under lördagen meddelade IK Oskarshamn att man gått skilda vägar med Evan Weinger, vilket spelaren själv önskat. Nu meddelar den hockeyallsvenska konkurrenten, Södertälje SK att man kommit överens om ett avtal med 27-åringen från USA.



– Känns bra att vi kan förstärka truppen ytterligare inför säsongsavslutningen, Evan är en hårt arbetande forward. Vi får in en bra skridskoåkare som gillar att spela fysiskt. Han kan peta in lite puckar men vi ser honom först och främst som en energispelare, säger sportchefen Emil Georgsson på lagets sajt under söndagen.

Fick det inte att fungera i Oskarshamn

Weinger är född i Los Angeles och tog vägen till AHL via WHL och Portland Winterhawks. I farmarligan till NHL blev det 225 grundseriematcher innan han valde att flytta till Europa på riktigt för första gången (utöver ett lån till Finland). Succén i Vienna Capitals har dock inte gått att återupprepa i hockeyallsvenskan under 2024/25. Innan denna flytt blev det sex mål och sex assist på 30 matcher med IKO.



Senast Weinger spelade en match var mot AIK 31 januari. Då blev det åtta minuters istid.



– Han känner att han inte fått rätt roll i laget och vi känner att vi inte kan ge honom den istiden som han önskar. Vi har därför gått med på att avbryta kontraktet och Evan står fri att söka efter en ny klubb, sade IKO:s sportchef Arsi Piispanen under lördagen samtidigt som han öppnade upp för nyförvärv.

– Vi har möjlighet att plocka in en ersättare till Evan. Det är lite kort om tid men om vi hittar någon som kan bidra till laget kommer vi agera.