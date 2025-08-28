Brandlarmet gick – bara sekunder efter matchslut

Skellefteå slog MoDo i Örnsköldsvik på torsdagen med 4–2.

Men nästan direkt efter att spelarna hunnit tacka av varandra, gick brandlarmet av i arenan.

Foto från utanför Hägglunds Arena under säsongen 2023/24.

Foto: Bildbyrån

Skellefteå tog resan ned till Örnsköldsvik på torsdagen. På schemat stod en träningsmatch mot nedflyttade MoDo. Men i början av densamma syntes inte divisionsskillnaden allt för tydligt.

Och det var nyförvärvens kväll i Örnsköldsvik.

Arenan utrymdes

MoDos kanadensare Alex Swetlikoff och Skellefteås slovakiska forwardsförvärv Oliver Okuliar gjorde båda mål i den första perioden. Den sistnämnda gjorde även matchens sista till 4–2 Skellefteå. Sett över hela matchen växte sedan bortalagets dominans och Oscar Lindberg stod för två poäng i matchen.

Men tätt inpå att lagen hunnit tacka av varandra, fick sedan arenan utrymmas. Det var nämligen ett brandlarm som hade utlösts i Hägglunds Arena. Vad det berodde på är ännu inte känt. Efter brandlarmet utlöstes, bröts Expressens sändning kvickt och inga intervjuer genomfördes.

Texten uppdateras om det kommer ytterligare information kring orsaken till brandlarmet.