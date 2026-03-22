Bomben: VM-guldvinnaren tar över Västerås

Västerås blir kvar i Hockeyallsvenskan, efter att ha klarat sig kvar genom ett framgångsrikt kval mot Troja.

Nu är den nya sportsliga ledningen klar – och det är den tidigare VM-vinnande coachen Peter Popovic som tar över som sportchef.

Peter Popovic var en del av den framgångsrika stab som tog Tre Kronor till flera framgångar. Foto: Bildbyrån

Niklas Johansson och Västerås IK hade en riktigt tung säsong. Trots att man tog in tungt artilleri på tränarposten i Peter Andersson, gick säsongen åt skogen för laget som tvingades kvala sig kvar. De lyckades till slut hålla nerverna i styr och slå Troja-Ljungby över fem matcher.

Efter fiaskosäsongen får Niklas Johansson flytta på sig, något som står klart sedan tidigare. In på posten kommer en riktig namnstark person i form av Peter Popovic. Eller vad sägs om tre VM-guld, ett VM-silver och ett VM-brons samt en silvermedalj från OS 2014, som assisterande förbundskapten för Tre Kronor.

Tidigare VIK-profilerna tar över tillsammans

Under fjolårsssäsongen var han assisterande tränare till Rikard Grönborg i Tappara och efter tiden i förbundet fram tills säsongen 2018/19 har han även varit i Färjestad och Zurich i Schweiz.

Bredvid sig får han Stefan Holmsgren som assisterande sportchef. Därmed väljer VIK en duo med lång bakgrund i klubben. ”Stiffen” går därmed från chef över spelarutvecklingen till A-lagsverksamheten.

— Västerås IK behöver en omstart. Vi behöver stabilitet och kontinuitet, tillsammans med ett genuint engagemang för Västerås IK. Det får vi med både Peter och Stefan, som båda har stora VIK-hjärtan. Vi ser fram emot vad de och vi kan uträtta tillsammans, säger styrelseordförande Caroline Moselius, till klubbens hemsida.

Peter Popovic uttrycker glädje att vara tillbaka.

— Jag är oerhört glad över att få återvända hem till VIK och Västerås. Motorn är påslagen och det pirrar och kittlar inför det här. Jag har samlat på mig erfarenhet under åren som jag hoppas kunna dela med mig av för att utveckla klubben tillsammans med övriga organisationen. Det kommer handla om att bygga ett bra team, med mycket hjärta och som utvecklar kulturen. Vi ses snart, alla gulsvarta, säger Popovic.



