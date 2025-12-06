Björklöven tvingas klara sig utan en av lagets spjutspetsar den närmaste tiden.

Skarpskytten Fredrik Forsberg blir borta länge, meddelar klubben via sin hemsida.

Fredrik Forsberg.

Foto: Johan Löf/Bildbyrån

Fredrik Forsberg följde med Björklöven till gårdagens bortamatch mot Oskarshamn. Något spel blev det emellertid inte – och nu står det klart att det inte kommer bli det på ett tag heller.

Via sin hemsida meddelar Björklöven att Forsberg kommer att bli borta från spel i fem till sex veckor på grund av en skada.

”Ett tungt tapp för laget, men prognosen är positiv och förhoppningen är att Forsberg kommer tillbaka starkare mot sluttampen av säsongen”, skriver klubben på sin hemsida.

Blev mål- och poängkung ifjol

Forsberg var Hockeyallsvenskans mål- och poängkung förra säsongen med 33 mål och 64 poäng och har den här säsongen producerat 19 poäng (12+7) på 20 matcher för ”Löven”.

Vidare meddelar Björklöven att Luleå-lånet Jakob Ihs-Wozniak väntas vara tillbaka inom kort, medan Lenni Killinen ska göra ytterligare undersökningar under nästa vecka för att fastställa omfattningen av finländarens skada. Han har inte spelat sedan rivalmötet med MoDo förra veckan.

Björklöven saknar sedan tidigare nyckelcentern Albin Lundin på grund av skada.

Source: Fredrik Forsberg @ Elite Prospects