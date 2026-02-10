Björklöven återtar serieledningen – trots poängtapp

Björklöven vann med 2–1 efter förlängning

Marcus Nilsson avgjorde för Björklöven

Tredje raka segern för Björklöven

Tack vare 2–1 (0–0, 1–0, 0–1, 1–0) efter förlängning hemma mot Almtuna är Björklöven ny serieledare i hockeyallsvenskan. Laget ligger på samma poäng som tvåan Kalmar men toppar tabellen. Kalmar har dessutom en match mer spelad. Efter tisdagens match ligger Almtuna på elfte plats.

Marcus Nilsson slog till 4.02 in i förlängningen och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

Det var femte matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för Björklöven.

Björklöven–Almtuna – mål för mål

Den första perioden slutade 0–0.

7.04 in i andra perioden gjorde Björklöven 1–0 genom Mathew Maione med assist av Lenni Killinen och Daniel Brodin.

15.16 in i tredje perioden nätade Almtunas Lucas Stockselius på pass av Liam Danielsson och Mikkel Øby Olsen och kvitterade.

Stor matchhjälte för Björklöven 4.02 in i förlängningen blev Marcus Nilsson med det avgörande målet i förlängningen.

I nästa match möter Björklöven AIK hemma och Almtuna möter Modo Hockey borta. Båda matcherna spelas måndag 16 februari 19.00.

Björklöven–Almtuna 2–1 (0–0, 1–0, 0–1, 1–0)

Hockeyallsvenskan

Andra perioden: 1–0 (27.04) Mathew Maione (Lenni Killinen, Daniel Brodin).

Tredje perioden: 1–1 (55.16) Lucas Stockselius (Liam Danielsson, Mikkel Øby Olsen).

Förlängning: 2–1 (64.02) Marcus Nilsson (Linus Cronholm, Albin Lundin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Björklöven: 3-1-1

Almtuna: 2-1-2

Nästa match:

Björklöven: AIK, hemma, 16 februari 19.00

Almtuna: Modo Hockey, borta, 16 februari 19.00