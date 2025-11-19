Björklövens fina svit fortsätter mot Almtuna

Björklöven vann med 5–1 mot Almtuna

Björklövens nionde seger på de senaste tio matcherna

Fredrik Forsberg avgjorde för Björklöven

Björklöven fortsätter att vinna mot Almtuna i hockeyallsvenskan. På onsdagen segrade Björklöven på nytt – den här gången med hela 5–1 (3–1, 1–0, 1–0) borta i Upplandsbilforum Arena. Det var Björklövens fjärde raka seger mot Almtuna.

Därmed har Björklöven vunnit fem matcher i rad på bortaplan.

Almtuna–Björklöven – mål för mål

Björklöven tog ledningen i början av första perioden genom Albin Lundin.

Almtuna kvitterade till 1–1 genom Hannes Hellberg efter 6.12.

Björklöven gjorde dock två mål i första perioden och gick från 1–1 till 1–3, målen av Fredrik Forsberg och Gustav Possler. Efter 6.58 i andra perioden nätade Axel Ottosson på pass av Gustav Possler och Jakob Ihs-Wozniak och gjorde 1–4. 6.21 in i tredje perioden slog Jacob Olofsson till framspelad av Liam Dower Nilsson och Olli Vainio och ökade ledningen.

I tabellen innebär det här att Almtuna nu ligger på nionde plats i tabellen. Björklöven leder serien. Almtuna var på 13:e plats i tabellen för sex dagar sedan, men har fått ett lyft.

I nästa match möter Almtuna SSK borta och Björklöven möter Bik Karlskoga hemma. Båda matcherna spelas fredag 21 november 19.00.

Almtuna–Björklöven 1–5 (1–3, 0–1, 0–1)

Hockeyallsvenskan, Upplandsbilforum Arena

Första perioden: 0–1 (4.09) Albin Lundin (Theoklis Theocharidis, Fredrik Forsberg), 1–1 (6.12) Hannes Hellberg, 1–2 (10.18) Fredrik Forsberg (Oliwer Sjöström, Marcus Nilsson), 1–3 (17.42) Gustav Possler (Olli Vainio, Jakob Ihs-Wozniak).

Andra perioden: 1–4 (26.58) Axel Ottosson (Gustav Possler, Jakob Ihs-Wozniak).

Tredje perioden: 1–5 (46.21) Jacob Olofsson (Liam Dower Nilsson, Olli Vainio).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Almtuna: 3-0-2

Björklöven: 4-0-1

Nästa match:

Almtuna: Södertälje SK, borta, 21 november

Björklöven: BIK Karlskoga, hemma, 21 november