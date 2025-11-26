Björklöven avgjorde – med tio sekunder kvar

Seger för Björklöven med 4–3 mot Östersunds IK

Björklövens fjärde seger på de senaste fem matcherna

Jacob Olofsson avgjorde för Björklöven

Det blev dramatiskt när Björklöven vann mot Östersunds IK i hockeyallsvenskan på onsdagen. Laget vann med 4–3 (2–1, 0–2, 2–0) hemma. Segermålet för Björklöven stod Jacob Olofsson för med bara tio sekunder kvar av slutperioden.

Segern var Björklövens fjärde på de senaste fem matcherna.

Björklöven–Östersunds IK – mål för mål

Östersunds IK tog ledningen i första perioden genom Maksim Semjonov.

Marcus Nilsson och Joel Mustonen låg sen bakom vändningen till 2–1 för Björklöven.

Oliver Kandergård kvitterade för Östersunds IK tidigt i andra perioden efter förarbete från Alexander Anderberg och Lukas Sagranden.

Östersunds IK gjorde också 2–3 efter 15.02 i andra perioden när Linus Videll fick träff på pass av Daniel Öhrn och Erik Thorwalls.

17.10 in i tredje perioden slog Lucas Nordsäter till framspelad av Axel Ottosson och Lenni Killinen och kvitterade.

Jacob Olofsson stod för målet när laget avgjorde matchen med tio sekunder kvar att spela med assist av Marcus Nilsson och Liam Dower Nilsson. Därmed hade Björklöven vänt matchen.

Det här var Björklövens tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Östersunds IK:s sjunde uddamålsförlust.

I tabellen innebär det här att Östersunds IK nu ligger på åttonde plats i tabellen. Björklöven leder serien.

Nästa gång lagen spelar i serien är fredag 28 november. Då möter Björklöven Modo Hockey i Hägglunds Arena 20.30. Östersunds IK tar sig an Almtuna hemma 19.00.

Björklöven–Östersunds IK 4–3 (2–1, 0–2, 2–0)

Hockeyallsvenskan

Första perioden: 0–1 (6.50) Maksim Semjonov (Samuel Solem, Oskar Wahlberg), 1–1 (9.02) Joel Mustonen (Olli Vainio, Lenni Killinen), 2–1 (13.16) Marcus Nilsson (Liam Dower Nilsson, Fredrik Forsberg).

Andra perioden: 2–2 (22.08) Oliver Kandergård (Alexander Anderberg, Lukas Sagranden), 2–3 (35.02) Linus Videll (Daniel Öhrn, Erik Thorwalls).

Tredje perioden: 3–3 (57.10) Lucas Nordsäter (Axel Ottosson, Lenni Killinen), 4–3 (59.50) Jacob Olofsson (Marcus Nilsson, Liam Dower Nilsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Björklöven: 4-1-0

Östersunds IK: 2-1-2

Nästa match:

Björklöven: Modo Hockey, borta, 28 november

Östersunds IK: Almtuna IS, hemma, 28 november