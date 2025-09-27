Ny målfest för Björklöven – på bortaplan

Björklöven-seger med 6–1 mot Östersunds IK

Philip Hemmyr matchvinnare för Björklöven

Fjärde raka segern för Björklöven

Det går fortsatt bra för Björklöven i hockeyallsvenskan. På lördagen mötte laget Östersunds IK i Östersund Arena och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit fyra matcher i rad, och är fortfarande obesegrat i år. Segerresultatet mot Östersunds IK blev 6–1 (2–0, 2–0, 2–1).

Nybro nästa för Björklöven

Björklöven tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2. Björklöven startade andra perioden bäst och gick från 0–2 till 0–4 genom två snabba mål tidigt i perioden av Gustav Possler och Axel Ottosson. Björklöven gjorde två snabba mål tidigt i tredje perioden och gick från 0–4 till 0–6, målen av Jacob Olofsson och Fredrik Forsberg. Målen punkterade matchen.

Filip Hesselvall reducerade förvisso, men närmare än 1–6 kom inte Östersunds IK. Björklöven tog därmed en stabil seger.

Efter fyra matcher har Östersunds IK nu fyra poäng och Björklöven har elva poäng.

I nästa match, onsdag 1 oktober 19.00, har Östersunds IK Kalmar hemma i Östersund Arena, medan Björklöven spelar hemma mot Nybro.

Östersunds IK–Björklöven 1–6 (0–2, 0–2, 1–2)

Hockeyallsvenskan, Östersund Arena

Första perioden: 0–1 (4.50) Joel Mustonen (Oliwer Sjöström, Anton Malmström), 0–2 (12.55) Philip Hemmyr (Olli Vainio, Gustaf Kangas).

Andra perioden: 0–3 (25.48) Gustav Possler (Liam Dower Nilsson, Oliwer Sjöström), 0–4 (29.33) Axel Ottosson (Olli Vainio, Olle Eriksson Ek).

Tredje perioden: 0–5 (41.43) Jacob Olofsson, 0–6 (46.10) Fredrik Forsberg (Albin Lundin), 1–6 (52.38) Filip Hesselvall (Carl Holmner-Härgestam, Isak Garfve).

Nästa match:

Östersunds IK: Kalmar HC, hemma, 1 oktober

Björklöven: Nybro Vikings IF, hemma, 1 oktober