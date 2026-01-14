Magnus Bogren saknades i båset för Björklöven i toppmötet mot Kalmar.

Då tappade ”Löven” en 2-0-ledning till förlust 2-3.

– Det kan nog bli en utskällning som heter duga av Magnus Bogren, säger TV4:s kommentator Lars Lindberg.

Björklöven tappar till förlust mot Kalmar, när Magnus Bogren saknades i båset. Foto: Bildbyrån & TV4/Skärmdump (Montage)

I kväll ställdes serieledande Björklöven mot tabelltvåan Kalmar för fjärde och sista gången under grundserien i HockeyAllsvenskan. Björklöven hade vunnit två av de tidigare mötena (3-2 och 6-3) medan Kalmar vunnit en match (4-2).

Under kvällens toppmöte fick ”Löven” dock klara sig utan huvudtränaren Magnus Bogren i båset. Tränaren har nyligen opererats och satt därför i tränarrummet och såg matchen på TV.

– Det är helt okej med mig. Det var ett litet ingrepp som var tvunget att göras, som var planerat. Det är klart att det känns lite i dag och därför känner jag att jag inte kan vara i båset. Jag är rädd att det smärtar för mycket, säger Bogren till TV4 under första periodens powerbreak och fortsätter:

– Jag är ganska lugn. Jag sitter här och antecknar lite när jag ser saker som jag tycker att vi behöver ta upp i paus. Det får jag ta med ”Danne” (Rahimi) och Stefan (Öhman) sen.

Björklöven tappade 2-0 till 2-3 mot Kalmar

Från sin plats i tränarrummet fick Bogren sedan se sitt Björklöven ta ledningen med 1-0 i slutet av första perioden. Gustav Possler klev fram och satte ledningsmålet till hemmalaget. I början av andra perioden utökade ”Löven” sin ledning när Luleå-lånet Jakob Ihs-Wozniak blev målskytt. Efter 2-0-målet lyfte däremot Kalmar upp sitt spel och tog över matchen mer och mer. De fick även kontakt när Matthew Struthers höll sig framme och reducerade i powerplay.

I tredje perioden var det sedan Kalmar som tog över matchbilden helt och hållet och skapade mängder med chanser ner mot Björklövens målvakt Frans Tuohimaa. Finländaren stod för flera högkvalificerade räddningar men kunde inte stoppa allt. Mathias Wigley kunde därmed kvittera för 2-2 i toppmötet. Kalmars fina spel gav till slut också utdelning när Matt Fonteyne fullbordade bortalagets vändning för 3-2 till smålänningarna med bara drygt fem minuter kvar.

– Magnus Bogren sitter där inne med värk i knät och när Björklöven-spelarna kommer in i omklädningsrummet efter att ha tappat 2-0 och släppt till så mycket chanser. Då kan det nog bli en utskällning som heter duga, säger TV4:s kommentator Lars Lindberg i sändningen.

Björklöven inledde sedan jakten på en kvittering efter att ha tappat matchen. Kalmar, med målvakten Jacob Crespin i spetsen, höll däremot tätt under slutminuterna. Kalmar står därmed för ett rejält ”statement” genom att vinna rättvist borta mot Björklöven uppe i Umeå. Tabelltvåan Kalmar är nu bara fyra poäng bakom ”Löven”, med en match mindre spelad.

Björklöven – Kalmar 2–3 (1-0,1-1,0-2)

Björklöven: Gustav Possler, Jakob Ihs-Wozniak.

Kalmar: Matthew Struthers, Mathias Wigley, Matt Fonteyne.

Source: HOCKEYALLSVENSKAN League Page @ Elite Prospects