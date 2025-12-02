Öppnar för ny insamling: ”Vet att det finns ett intresse”

Björklöven värvade Albin Lundin efter en supporterinsamling i somras.

Nu öppnar sportchefen Per Kenttä för en ny insamling i jakten på SHL.

– Det är många som vill att vi ska starta, så vi vet att det finns ett intresse, säger han till Västerbottens-Kuriren.

Per Kenttä.

Foto: Bildbyrån (Montage)

Björklöven toppar Hockeyallsvenskan med elva poäng före tvåan BIK Karlskoga, trots en match mindre spelad.



Den överlägsna säsongsinledningen till trots så lutar sig inte sportchefen Per Kenttä tillbaka. Björklöven-bossen undersöker alltjämt möjligheten att stärka sin trupp ytterligare och öppnar nu för att starta en ny supporterinsamling för att kunna säkra förstärkning.

– Det är många som vill att vi ska starta, så vi vet att det finns ett intresse. Det är naturligt att det blir så när det går bra, säger Kenttä till Västerbottens-Kuriren.

”Ska det in något måste det finansieras externt”

Något definitivt besked kring huruvida det blir ännu en insamling den här säsongen vill Kenttä inte ge.

– Först och främst tittar vi på marknaden på vad vi behöver och om vi behöver något. Ska det in något måste det finansieras externt, då kan en supporterinsamling vara ett sätt och extern finansiering via företag ett annat, säger han.

Kan göra som Djurgården ifjol

Under sommaren hämtades färska svenska mästaren Albin Lundin in från Luleå efter en lyckad supporterinsamling.

Konceptet med att gå ut med namnet på den spelare som man vill säkra via insamlingen var ett lyckat sådant, enligt Kenttä.

– Oftast är det lättare med ett namn. Det är målsättningen när man pratar med företag också, men ser vi att vi behöver förstärka laget så kan man också starta en insamling likt Djurgården gjorde ifjol så att man är redo att trycka på knappen när och om det behövs, säger Kenttä.

Source: HOCKEYALLSVENSKAN League Page @ Elite Prospects