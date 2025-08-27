Björklöven och Timrå möttes i SCA Cupen i Sundsvall. Då klev det hockeyallsvenska laget fram och vann med 3-0.

Björklöven visar form på försäsongen.

Foto: Johan Löf / Bildbyrån.

Under gårdagen skickade MoDo sitt J20-lag för att möta Hockeyettan-laget Sundsvall i premiären av SCA Cupen. I dag var det dags för match nummer två. Då mellan Björklöven och Timrå. De båda antagonisterna i norr har haft många tuffa drabbningar senaste åren.

Den här gången var det också Björklöven som var det bättre laget.

Timrå var odisciplinerade samtidigt som ”löven” straffade dem hårt i powerplay-spelet. Det dröjde till den andra perioden innan det första målet kom och då var det Theoklis Theocharidis som hittade nätet i just den spelformen. I den tredje var det sedan proppen ur.

För andra gången i matchen spelade Fredrik Forsberg fram Theocharidis i powerplay, den här gången i fem mot tre. 2-0 var ett faktum och för att göra saken ännu värre kom 3-0 bara 25 sekunder senare. Det var då Axel Ottosson som hittade rätt.

Något mer mål kom inte i matchen. Olle Eriksson Ek, som fick förtroendet i kassen denna onsdag, höll därmed nollan. Det efter att ha motat samtliga 25 skott som Timrå fick iväg.