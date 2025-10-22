Jakob Ihs-Wozniak kastas in i en stor roll i Björklöven direkt. Forwardsstjärnan Fredrik Forsberg saknas.

Jakob Ihs-Wozniak kastas in på Fredrik Forsbergs plats. Foto: Bildbyrån (montage).

Ett tydligt avbräck för Björklöven slås fast när man under onsdagen presenterar sitt lag mot Almtuna.



Fredrik Forsberg, som stod för hela 33 mål och 31 assist under fjolåret saknas i förstakedjan efter förra torsdagens match. Istället blir det en stor roll direkt för Jakob Ihs-Wozniak som debuterade i Hockeyallsvenskan efter att han så sent som idag blivit klar på lån från Luleå. 18-åringen tar Forsbergs plats rakt av, intill Marus Nilsson och Albin Lundin.



Utöver detta saknas även Lenni Killinen i Björklöven, precis som Mathew Maione som anslutit sent på grund av skattebestämmelser. Tidigare sades backen vara redo till mötet med MoDo 17 oktober, men varken då eller nu tar han plats i laget.



I övrigt gör ”Löven” inga förändringar från 3–2-vinsten mot MoDo. Se hela laget HÄR.



På andra sidan, hos Uppsala-laget tar Herman Liv plats i målet.

Source: Fredrik Forsberg @ Elite Prospects