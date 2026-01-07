Målfest för BIK – krossar Oskarshamn

Bik Karlskoga vann med 7–3 mot Oskarshamn

Oliver Eklind avgjorde för Bik Karlskoga

Tredje raka segern för Bik Karlskoga

Oskarshamn är lite av ett drömmotstånd för Bik Karlskoga. På onsdagen vann Bik Karlskoga på nytt – den här gången hemma i Nobelhallen. Matchen i hockeyallsvenskan slutade 7–3 (2–0, 1–1, 4–2). Det var Bik Karlskogas sjunde raka seger mot Oskarshamn.

Bik Karlskoga–Oskarshamn – mål för mål

Bik Karlskoga startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 2.01 slog Eero Teräväinen till efter förarbete från Gustaf Franzén.

Men redan efter 5.24 slog Henrik Björklund till framspelad av Viktor Lennartsson och Gustaf Thorell och ökade ledningen till 2–0.

Efter 56 sekunder i andra perioden nätade Hampus Plato framspelad av Simen Andre Edvardsen och Oliver Eklind och gjorde 3–0.

Oskarshamns Teemu Olavi Lepaus gjorde 3–1 efter 11.23 på pass av Joel Svensson och Marc Olivier Duquette.

Bik Karlskoga startade tredje perioden vassast. Laget gick från 3–1 till 4–1. Men Oskarshamn svarade och gjorde 4–2.

Därefter var det dock Bik Karlskoga som avgjorde. Laget gjorde tre mål på åtta minuter till 7–2. Oskarshamn hann få in en reducering till och slutresultatet blev 7–3.

Bik Karlskoga stannar därmed på fjärde plats och Oskarshamn på sjätte plats i tabellen.

I nästa match möter Bik Karlskoga AIK borta och Oskarshamn möter Modo Hockey hemma. Båda matcherna spelas fredag 9 januari 19.00.

Bik Karlskoga–Oskarshamn 7–3 (2–0, 1–1, 4–2)

Hockeyallsvenskan, Nobelhallen

Första perioden: 1–0 (2.01) Eero Teräväinen (Gustaf Franzén), 2–0 (5.24) Henrik Björklund (Viktor Lennartsson, Gustaf Thorell).

Andra perioden: 3–0 (20.56) Hampus Plato (Simen Andre Edvardsen, Oliver Eklind), 3–1 (31.23) Teemu Olavi Lepaus (Joel Svensson, Marc Olivier Duquette).

Tredje perioden: 4–1 (42.19) Oliver Eklind (Jonatan Harju, Tim Barkemo), 4–2 (44.04) Joni Ikonen (Teemu Olavi Lepaus, Pontus Näsén), 5–2 (48.11) Tim Barkemo (Alexander Ljungkrantz, Simen Andre Edvardsen), 6–2 (55.24) Jonatan Harju (Henrik Björklund, Rikard Olsén), 7–2 (56.44) Viktor Lennartsson (Alexander Ljungkrantz), 7–3 (59.06) Sören Dietz Larsen (Herman Hansson, Melker Eriksson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Bik Karlskoga: 3-0-2

Oskarshamn: 3-0-2

Nästa match:

Bik Karlskoga: AIK, borta, 9 januari 19.00

Oskarshamn: Modo Hockey, hemma, 9 januari 19.00