Karlskoga förlänger segerraden – jagar ”Löven”

Bik Karlskoga vann med 3–2 mot Vimmerby

Bik Karlskogas femte seger på de senaste fem matcherna

Henrik Björklund avgjorde för Bik Karlskoga

Det går fortsatt bra för Bik Karlskoga i hockeyallsvenskan. På onsdagen mötte laget Vimmerby i VBO Arena och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit fem matcher i rad och är fortfarande obesegrat i år. Segerresultatet mot Vimmerby blev 3–2 (2–0, 1–0, 0–2).

Björklöven nästa för Bik Karlskoga

Bik Karlskoga tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2. Efter 44 sekunder i andra perioden slog Henrik Björklund till, framspelad av Elias Ekström och Rikard Olsén och gjorde 0–3. Vimmerby reducerade förvisso genom två mål av Anton Carlsson, men närmare än 2–3 kom inte Vimmerby.

Det här var Vimmerbys tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Bik Karlskogas fjärde uddamålsseger.

Det här betyder att Vimmerby nu ligger på 13:e plats i tabellen och Bik Karlskoga är på andra plats.

Fredag 3 oktober 19.00 möter Vimmerby Modo Hockey borta i Hägglunds Arena medan Bik Karlskoga spelar hemma mot Björklöven.

Vimmerby–Bik Karlskoga 2–3 (0–2, 0–1, 2–0)

Hockeyallsvenskan, VBO Arena

Första perioden: 0–1 (10.44) Viktor Lennartsson, 0–2 (19.53) Kalle Jellvert (Gustaf Thorell, Simen Andre Edvardsen).

Andra perioden: 0–3 (20.44) Henrik Björklund (Elias Ekström, Rikard Olsén).

Tredje perioden: 1–3 (50.24) Anton Carlsson (Alfred Hjälm, Jakob Karlsson), 2–3 (53.08) Anton Carlsson (Nick Bochen, Filip Fornåå Svensson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vimmerby: 1-2-2

Bik Karlskoga: 5-0-0

Nästa match:

Vimmerby: Modo Hockey, borta, 3 oktober

Bik Karlskoga: IF Björklöven, hemma, 3 oktober