Karlskoga vann toppmötet – trots MoDo-talangens dubbel

Bik Karlskoga-seger med 3–2 mot Modo Hockey

Bik Karlskogas femte seger på de senaste sex matcherna

Jonatan Lundgren matchvinnare för Bik Karlskoga

Det blev uddamålsseger för hemmalaget Bik Karlskoga i matchen mot Modo Hockey i Nobelhallen. Laget vann onsdagens match i hockeyallsvenskan med 3–2 (0–0, 2–1, 1–1).

Segern var Bik Karlskogas femte på de senaste sex matcherna.

Björklöven nästa för Bik Karlskoga

Den första perioden slutade mållös. Bik Karlskoga startade andra perioden vassast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Henrik Björklund och Oliver Eklind innan Modo Hockey svarade och gjorde 2–1 genom Milton Gästrin. 3.22 in i tredje perioden nätade Bik Karlskogas Jonatan Lundgren framspelad av Viktor Lang och Kalle Jellvert och ökade ledningen.

Milton Gästrin stod för målet när Modo Hockey reducerade till 3–2 med 1.02 kvar att spela på pass av Alexander Swetlikoff och Sverre Rönningen. Fler mål än så blev det inte för Modo Hockey.

Det här var Bik Karlskogas åttonde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Modo Hockeys andra uddamålsförlust.

Det här betyder att Bik Karlskoga ligger kvar på fjärde plats i tabellen och Modo Hockey på andra plats.

Fredag 21 november 19.00 möter Bik Karlskoga Björklöven borta medan Modo Hockey spelar borta mot Nybro.

Bik Karlskoga–Modo Hockey 3–2 (0–0, 2–1, 1–1)

Hockeyallsvenskan, Nobelhallen

Andra perioden: 1–0 (21.47) Henrik Björklund (Gustaf Thorell), 2–0 (27.07) Oliver Eklind (Hampus Plato), 2–1 (39.37) Milton Gästrin (Kyle Topping, Alexander Swetlikoff).

Tredje perioden: 3–1 (43.22) Jonatan Lundgren (Viktor Lang, Kalle Jellvert), 3–2 (58.58) Milton Gästrin (Alexander Swetlikoff, Sverre Rönningen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Bik Karlskoga: 4-1-0

Modo Hockey: 3-0-2

Nästa match:

Bik Karlskoga: IF Björklöven, borta, 21 november

Modo Hockey: Nybro Vikings IF, borta, 21 november