Karlskoga vinner igen – efter sent avgörande

Bik Karlskoga-seger med 3–2 mot Oskarshamn

Tobias Sjökvist matchvinnare för Bik Karlskoga

Andra raka segern för Bik Karlskoga

Bik Karlskoga tog till slut hem segern mot Oskarshamn i matchen borta i Be-Ge Hockey Center på onsdagen. Matchen i hockeyallsvenskan slutade 2–3 (1–1, 0–1, 1–1).

Det var andra raka för Bik Karlskoga, efter 4–1-segern mot SSK i premiären.

Mora nästa för Bik Karlskoga

Första perioden var jämn. Bik Karlskoga inledde bäst och tog ledningen genom Leevi Viitala efter 11.18, men Oskarshamn kvitterade genom Joni Ikonen efter 16.54. Efter 6.55 i andra perioden nätade Gustaf Thorell, på pass av Eero Teräväinen och Simen Andre Edvardsen och gav Bik Karlskoga ledningen. Oskarshamn kvitterade till 2–2 genom Isac Jonsson i början av tredje perioden i tredje perioden.

Bik Karlskoga kunde dock avgöra till 2–3 med 4.20 kvar av matchen genom Tobias Sjökvist.

Det här var Oskarshamns andra uddamålsförlust den här säsongen.

Fredag 26 september möter Oskarshamn Modo Hockey hemma 20.30 och Bik Karlskoga möter Mora hemma 19.00.

Oskarshamn–Bik Karlskoga 2–3 (1–1, 0–1, 1–1)

Hockeyallsvenskan, Be-Ge Hockey Center

Första perioden: 0–1 (11.18) Leevi Viitala (Viktor Lang, Sander Vold Engebråten), 1–1 (16.54) Joni Ikonen (Teemu Olavi Lepaus, Pontus Näsén).

Andra perioden: 1–2 (26.55) Gustaf Thorell (Eero Teräväinen, Simen Andre Edvardsen).

Tredje perioden: 2–2 (41.01) Isac Jonsson (Marc Olivier Duquette, Filip Sveningsson), 2–3 (55.40) Tobias Sjökvist (Hampus Plato, Elias Ekström).

Nästa match:

Oskarshamn: Modo Hockey, hemma, 26 september

Bik Karlskoga: Mora IK, hemma, 26 september