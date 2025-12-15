I slutet av november tvingades BIK Karlskoga låna in Måns Goos för att täcka upp. Nu ljusnar till slut skadeläget på målvaktssidan.

– Med den utveckling vi ser nu kommer han att vara redo för spel redan denna vecka, säger klubbens Edwin Lindström om Olof Lindbom.

Olof Lindbom i Karlskoga. Foto: Bildbyrån/Tobias Sterner.

När BIK Karlskoga plockade in den då klubblöse Olof Lindbom i början av oktober var det efter en skada på Trym Gran. 25-åringen klev in på som en korttidslösning, men spelade sig snabbt till ett ordentligt avtal innan även han gick sönder.

Nu kommer till slut glädjebesked från Karlskoga kring skadesituationen bland burväktarna.

Under måndagen rapporterar fys- och rehabansvarige Edwin Lindström att Lindbom tagit stora kliv framåt i sin rehabilitering, samtidigt som Gran följer planen utan bakslag.

– Olof har sett riktigt bra ut och svarat mycket väl på träningen. Vi har kunnat skruva upp tempot ytterligare och allt har fungerat som planerat. Med den utveckling vi ser nu kommer han att vara redo för spel redan denna vecka, säger Edwin Lindström på lagets sajt.

– Trym jobbar metodiskt och håller sig helt till det upplägg vi satt. Nu väntar fortsatt rehabilitering innan vi tar nästa steg mot mer hockeyspecifik träning, fortsätter han.

Tappar Goos under Junior-VM

Sedan Lindboms senaste match, 21 november, har det varit Lars Volden och inlånade FBK-målvakten Måns Goos som fått ta över. Nu har dock den sistnämnde rest till USA där han kommer att vara Juniorkronornas tredjeval under Junior-VM.

I och med detta är beskedet om Olof Lindboms återkomst säkerligen mycket välkomnande för både lag och supportrar. Denna vecka, då han kan dra på sig skydden igen efter förra veckans positiva besked då han varit tillbaka på isen, väntar möten med Vimmerby (17/12) och Troja/Ljungby (19/12).

Source: Olof Lindbom @ Elite Prospects