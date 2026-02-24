Karlskogas besked: ”Har intensifierats”

Fem olika målvakter har vaktad Karlskogas bur under 2025/26. Nu, en månad efter otäcka bilderna, kommer besked kring Lars Volden.

Lars Volden utgick med en skada 28 januari. Foto: TV4/Skärmdump

När BIK Karlskoga klev in i 2025/26-säsongen var tanken att Lars Volden och Trym Gran skulle bilda målvaktsduo. Istället har man fått pussla fram och tillbaka, och bland annat ersatt den sistnämnde med Olof Lindbom, samt lånat in spelare när denne varit borta.

Nu kommer ett glädjebesked inför det slutspel BIK just nu är på väg mot i och med tredjeplatsen.

– Lars (Volden) har varit frånvarande sedan hemmamatchen mot Östersund på grund av en underkroppsskada. Rehabiliteringen har nu intensifierats och träningen trappas upp, med målet att han ska vara tillgänglig till slutspelet, säger fys- och rehabansvarig Edwin Lindström, på sociala medier.

Ett tungt lass för Olof Lindbom

De otäcka bilderna på 33-årige målvakten visades 28 januari, för nästan en månad sedan. Därefter har Olof Lindbom därmed fått dra ett tungt lass. Nu återstår fem matcher av grundserien, där Karlskoga egentligen bara har sin egna form att spela för. Nio poäng har man ner till fjärdeplatsen och tolv upp till den andra i tabellen.

Trym Gran spelade endast en match innan sin skada, och är nu tillbaka i Norge för spel med Narvik. Färjestads Måns Goos har även funnits som alternativ via lån, och även William Kias har fått hoppa in. Utöver dessa har ytterligare fyra olika målvakter suttit på BIK-bänken utan att spela denna säsong.

Source: BIK Karlskoga @ Elite Prospects