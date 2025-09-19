Beskedet: Stora ändringen – så görs HA:s slutspel om

Slutspelet förändras – och en stor fördel för topplagen tas bort.

Hockeyallsvenskan slopar nu möjligheten att välja sitt motstånd i slutspelet.

Hockeyallsvenskan förändrar på sitt slutspelsformat.

Foto: Bildbyrån

Det hockeyallsvenska slutspelet har hyllats för sitt upplägg och sin spänning. De senaste åren har slutspelet även i konkurrens med SM-slutspelet stått sig bra intressemässigt.

Men nu står det klart att det hockeyallsvenska slutspelet förändras. Som topprankade lag fick lag 1-3 fördelen att välja lag i slutspelet, där lag fyra fick det lag som var kvar i kvartsfinalfältet på åtta.

Nu är den fördelen ett minne blott. I stället kommer man nu att lottas automatiskt efter rankning. Formeln säger att det lägst rankade laget från play-in omgångarna får möta seriesegraren i kvarten. Det högre raknade laget från play-in möter därmed tvåan. Sedan fortsätter det med att lag tre får möta lag sex och lag fyra ställs mot lag fem.

I de två sista fallen lär det bli en garant för jämna matcher i kvartsfinalerna. Förändringen gäller omedelbart och börjar därmed redan denna säsong.

Hockeyallsvenska vinnare på 2000-talet

2020: – (inställt på grund av Covid-19

2021: Timrå IK

2022: HV71

2023: MoDo

2024: Brynäs IF

2025: Djurgårdens IF