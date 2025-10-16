Under gårdagens 2-5-förlust mot Vimmerby tvingades Södertäljes Carter Ashton kliva av efter första perioden – 34-åringen kom inte till spel under resten av matchen. Nu ger Södertäljes huvudtränare Andreas Johansson besked om stjärnans tillstånd.

– Han ville spela vidare också, men det är en lång säsong, säger han till Länstidningen Södertälje.

Carter Ashton. Foto: Johan Axelsson/Bildbyrån.

Carter Ashton har blivit en nyckelspelare för Södertälje – med sex poäng (5+1) på de första nio matcherna i Hockeyallsvenskan.

Forwarden spelade dock bara under första perioden när SSK förlorade med 2-5 mot Vimmerby under onsdagen. Stjärnan kom inte tillbaka till andra perioden, enligt huvudtränare Andreas Johansson var frånvaron en försiktighetsåtgärd.

– Han har en känning. Han ville spela vidare också, men det är en lång säsong. Han har varit en bra spelare för oss. Det är ingen allvarlig sak, det vet vi, men däremot om en spelare av hans kaliber inte kan gå för fullt och det finns risk för att det kan bli värre, då måste vi ta det beslutet. Det beslutet tog jag åt honom, jag sa att ”jag vill inte riskera dig för fem öre”. Han ville spela vidare, men samtidigt fattar han att det inte skulle vara en bra idé, säger han till LT.

Istället tog den Hockeyallsvenska debutanten Filip Holst Persson plats i förstakedjan. Carter Ashton förväntas inte bli borta under någon längre period.

